Nous sommes le 5 mars 2020. A partir de ce jour, la France est à découvert climatique.

C’est ce que révèle aujourd’hui l’Affaire du Siècle, au regard des émissions de gaz à effet de serres générées par la France depuis le début de l’année. Une date qui nous dit une chose : l’écart à combler est de 305 jours – nombre qui nous sépare du 31 décembre – pour atteindre l’objectif de neutralité de la France sur le climat.

En effet, l’Etat français s’est fixé un objectif, inscrit dans la loi énergie-climat de 2019 : celui de la neutralité carbone en 2050. Concrètement, cela signifie que l’Etat s’est engagé à n’émettre que 80 mégatonnes de CO2 par an à partir de 2050. L’Affaire du Siècle s’est donc penchée sur la question : quel chemin lui reste-t-il à parcourir pour y arriver ?

Le constat est clair : ce 5 mars 2020, soit en 2 mois et 5 jours, la France a déjà émis 80 mégatonnes de CO2. A partir d’aujourd’hui, nous avons dépassé la limite que nous nous sommes donnée.

Alors oui, il reste 30 ans. Un peu moins d’une génération pour que l’Etat comble ce fossé et respecte ses engagements et la planète. C’est beaucoup, et “en même temps”, c’est bien peu. Car, pour y parvenir, c’est une transformation sans précédent de tous les systèmes qui devra être menée : énergie, alimentation, transports, logement, industrie, gestion des terres.

Aujourd’hui, l’Affaire du Siècle met un chiffre sur ce défi. Celui d’une date et d’un fossé à combler. Ce Jour du dérèglement rappelle toute la pertinence de notre recours en justice, pour contraindre l’Etat à tenir ses engagements et à mettre en place les actions qui s’imposent.

Ce 5 mars 2020 remet en lumière la nécessité de poursuivre la mobilisation citoyenne, en étant chaque jour plus nombreuses et nombreux et toujours aussi déterminé-e-s pour contraindre l’Etat à agir.

La mobilisation se poursuit en ligne et dans la rue. Continuons de recenser tous les témoignages des effets directs des changements climatiques sur nos vies. Et réservez votre 14 mars, pour une mobilisation dans toute la France. Plus d’informations à venir très vite !

D’ici-là, faites passer le message à vos proches en leur transférant cet email, pour chaque jour faire grandir la prise de conscience quant à l’urgence d’agir. Merci pour votre soutien et votre mobilisation,

Cécile, Jean-François, Clotilde, Cécile et toutes les équipes de l’Affaire du Siècle

