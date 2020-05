Ceci n’est pourtant peut-être qu’un début. Les maladies transmises aux humains par les animaux sont déjà à l’origine d’environ 700 000 décès chaque année. Le potentiel de pandémies futures est encore plus dévastateur. On estime que 1,7 million de virus non identifiés du type connu pour infecter les humains sont présents chez les mammifères et les oiseaux aquatiques. N’importe lequel d’entre eux pourrait constituer la prochaine « maladie X » – potentiellement encore plus perturbatrice et mortelle que le COVID-19.

Les futures pandémies sont susceptibles de se produire plus fréquemment, de se propager plus rapidement, avec des répercussions économiques plus graves et de tuer plus de personnes si nous ne sommes pas extrêmement prudents quant aux impacts possibles des choix que nous faisons aujourd’hui.

Dans l’immédiat, nous devons nous assurer que les mesures prises pour réduire les conséquences de la pandémie actuelle n’amplifient pas elles-mêmes les risques de futures épidémies et crises. Les plans de reprise à hauteur de milliards de dollars et de relance économique déjà mis en œuvre devraient être orientés vers trois axes importants :

Premièrement, nous devons garantir le renforcement et l’application des réglementations environnementales, et déployer uniquement des plans de relance qui offrent des incitations à des activités plus durables et respectueuses de la nature. Il peut être politiquement opportun à l’heure actuelle d’assouplir les normes environnementales et de soutenir des industries telles que l’agriculture intensive, le transport longue distance comme les compagnies aériennes et les secteurs de l’énergie dépendant des combustibles fossiles, mais le faire sans exiger de changement immédiat et fondamentaux, subventionnera l’émergence de futures pandémies.

Deuxièmement, nous devons adopter une approche « Un monde, une santé » à tous les niveaux de prise de décision, du mondial au plus local, en reconnaissant les interconnexions complexes entre la santé des personnes, des animaux, des plantes et l’environnement que nous partageons. Les services forestiers, par exemple, définissent généralement la politique relative à la déforestation, et les bénéfices reviennent en grande partie au secteur privé, mais ce sont les systèmes de santé publique et les communautés locales qui paient souvent le prix des épidémies qui en résultent. Une approche « Un monde, une santé » garantirait que de meilleures décisions soient prises en tenant compte des coûts et des conséquences à long terme des actions de développement, pour les personnes et la nature.

Troisièmement, nous devons financer adéquatement les systèmes de santé et inciter à un changement de comportement au plus près des zones de risque de pandémie. Cela signifie mobiliser des financements internationaux pour renforcer les capacités en matière de santé dans des foyers émergents de maladies au niveau des cliniques; des programmes de surveillance, notamment en partenariat avec les peuples autochtones et les communautés locales; et financer les enquêtes sur les risques comportementaux ainsi que des programmes d’intervention spécifiques. Cela implique également d’offrir des alternatives viables et durables aux activités économiques à haut risque et de protéger la santé des plus vulnérables. Il ne s’agit pas d’un simple altruisme, mais d’un investissement vital dans l’intérêt de tous pour prévenir de futures épidémies mondiales.

Plus important encore peut-être, nous avons besoin d’un changement transformateur – du type mis en évidence l’année dernière dans le rapport d’évaluation mondiale de l’IPBES (ayant en particulier montré qu’un million d’espèces de plantes et d’animaux étaient menacées d’extinction dans les décennies à venir) : repenser de manière systémique nos technologies, économies et sociétés, ainsi que nos paradigmes, objectifs et valeurs, et promouvoir des responsabilités sociales et environnementales dans tous les secteurs. Aussi intimidant et coûteux que cela puisse paraître, le cout de ce changement est dérisoire par rapport au prix que nous payons déjà.