Rapport OXFAM du 21 septembre 2020

COMBATTRE LES INÉGALITÉS DES ÉMISSIONS DE CO2

La justice climatique au cœur de la reprise post COVID-19

Malgré une baisse importante des émissions de CO2 en 2020 en lien avec la pandémie de COVID-19, la crise climatique résultant de l’accumulation des émissions dans l’atmosphère a continué de s’aggraver. Un nouveau travail de recherche démontre comment les inégalités extrêmes en matière d’émissions de CO2, à l’œuvre depuis plusieurs décennies, précipitent le monde vers une catastrophe climatique. Il souligne pourquoi et comment les gouvernements doivent saisir ce moment historique afin de construire des économies plus justes et dans des limites soutenables pour notre planète.

Commentaire : Le noir ce sont les 1% les plus riches (revenu supérieur à 7783 €/mois) le gris les 10 % (revenu supérieur à 2713 €/mois, je suis dedans !). Le vert foncé c’est tout simplement la moitié de la population mondiale. Si on doublait leur consommation carbone, on serait encore en dessous de ce que dépensent les 1 % les plus riches. G.N.