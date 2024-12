Récemment j’ai réussi à combiner deux sollicitations : d’un côté ma famille me demandant ce que j’aimerais comme cadeau pour les fêtes de fin d’année et de l’autre un message de détresse de Terre Vivante. Terre vivante est un lieu d’excellence de l’agroécologie depuis un demi-siècle. Celles et ceux qui ont suivi mes « aventures en permaculture » sur le site du Sauvage, voire dans la regrettée Gazette des Jardins savent mon parti-pris en faveur des jardins-forêts.

Pour faire un geste en faveur de Terre Vivante j’ai donc demandé à mes enfants de m’offrir « Le Guide Terre Vivante du Jardin Forêt » et j’ai été agréablement surpris.

Ce livre est beaucoup plus qu’une initiation au jardin-forêt, c’est un condensé de tout ce qu’il faudrait savoir pour débuter en agroécologie ou en jardinage, comme vous préférer nommer cette activité qu’on a récemment montré propre aux centenaires.

De façon digeste et généreusement illustrée vous y trouverez une introduction à la physiologie végétale, à l’écologie des écologues, à la permaculture, au sol vivant… Sans oublier les précieux tableurs-listes de plantes, arbres et arbustes pour choisir quoi planter.

Le savoir agronomique accumulé par l’humanité est immense et le résumer en un livre de moins de 300 pages est un défi, j’en ai rarement feuilleté d’aussi bien réussis.

Ghislain Nicaise

