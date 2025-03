Le livre

* Tout le monde rêve d’une maison individuelle … Tout le monde ? Non ! Certain.es préfèrent développer le collectif, l’entraide et la coopération en réalisant des habitats groupés ou des écovillages. En présentant des exemples concrets et en accordant une large part à la photo, le but de cet ouvrage est de dynamiser un imaginaire écologique et social.

* Une cinquantaine de reportages photographiques en France et en Europe sur des modes de logements collectifs différents : du socialisme utopique à l’utopie écologiste, des cités ouvrières aux squats.

* 272 pages, 320 photos en couleur * format : 24 x 24 cm * prix : 29 € * date de parution : 7 mars 2025

Autrice et auteur

Historienne de l’architecture et de l’urbanisme, Anne-Sophie Clémençon a toujours associé pleinement la photographie à son activité de chercheuse au CNRS.

Journaliste et cofondateur de la revue Silence, Michel Bernard a participé à la création de nombreuses structures écologistes lyonnaises (salon Primevère, réseau Sortir du nucléaire, Maison de l’Écologie…).

Ensemble, ils ont sillonné les routes pendant plus de 20 ans et documenté à travers plus de 200 reportages des pratiques alternatives et solidaires… l’une photographiant, l’autre écrivant.

Extraits du livre

https://www.calameo.com/read/0063198085859a72fa366

Service de presse et photos en haute définition

Les services de presse et photos en haute définition sont à demander à : Pauline Fousse, tél : 06 17 48 52 12, pauline@lepassagerclandestin.fr