Nous diffusons aujourd’hui le PDF du numéro 2 du Sauvage, de mai-juin 1973, titré “La grande crise de l’énergie”. Comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours dans une grande crise de l’énergie !

“Dans les quelques années qui viennent, il nous faut accepter la possibilité de pénuries d’énergie sporadiques et une certaine hausse du prix de l’énergie. […] La production intérieure disponible de pétrole n’est désormais plus capable d’en suivre la demande” déclare Richard Nixon, président des Etats-Unis, en avril 1973, au moment où l’équipe du Sauvage préparait le numéro de Mai Juin.



Les USA venaient de passer leur pic de production de pétrole conventionnel deux ans auparavant, et les premières pénuries d’essence impactaient l’économie nord-américaine. La situation était telle que les États-Unis mirent en place des tickets de rationnement. Pour la première fois, la population réfléchît à l’idée que les ressources ne sont pas infinies dans un monde fini. Quelques années plus tard, le pétrole du Moyen-Orient coulant à flot, on oublia.

En 2023, rien ne changerait par rapport aux quelques mots de Nixon, sinon que nous approchons du pic de production mondial de tous les pétroles, selon l’Agence Internationale de l’Énergie, après avoir passé le pic de production mondial des pétroles conventionnels vers 2008.

Le numéro ouvre sur un article d’André Gorz/ Michel Bosquet, très informatif, très militant et un peu fouillis, et se conclut sur un article de 7 pages sur la situation énergétique États-unienne. On regrette de ne pas y voir un vrai dossier sur la situation française et sur les alternatives. Mais on n’est qu’au deuxième numéro du Sauvage. Ces thématiques reviendront ultérieurement dans de nombreux autres numéros. Le reste du magazine couvre des dossiers divers, relatifs à l’écologie, à la protection marine, la pollution, la consommation et toujours un cahier éco-pratique accompagné de la recension de livres à paraître, un excellent épisode du Bolot Occidental de Bretecher, et d’efficaces dessins de Maja.



Pour télécharger le numéro: cliquer ici [ PDF – 43 Mo ]

La Rédaction