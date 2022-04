Avec un grand merci à Jean-Luc Fessard de nous avoir remis en mémoire ce tract des Amis de la Terre, dessiné par Brice Lalonde, initiant la première manifestation écologiste de masse dans notre pays.

Le souvenir d’Edwin Matthews, (co-fondateur avec Alain Hervé des Amis de la Terre en 1970) :

Chers Amis,

Il y a cinquante ans au matin, je suis parti à vélo, si ce n’était pas pour sauver notre civilisation, c’était au moins pour débarrasser les belles avenues de Paris des voitures, bêtes nocives et destructrices qu’elles sont. Il avait quatre pelotons d’environs dix mille vélos chacun venant des quatre coins de Paris pour se rassembler pacifiquement à la Place de la Concorde. Je suis parti de la Muette avec mes trois filles, Nadia, Sylvie et Clarissa et notre Golden, “Friend”, animal de compagnie des Amis de la Terre. On s’attendait a une belle promenade portant en plus un message bénéfique ainsi que nos espoirs pour l’avenir.

Au bout de deux heures et sans difficulté notre peloton a gagné la Place de la Concorde et y a rejoint les autres pelotons venant du nord, est et sud. Ayant ainsi libéré la Place de la Concorde de toute voiture, nous retournons vers le seizième pour un pique nique au Bois avec Henri de Cazotte et d’autres amis. On s’est dit qu’on n’avait pas changé le monde, mais fait un petit pas vers un avenir plus sain pour Paris.

Lorsqu’on remonte les Champs Elysées et arrivons à la Place de l’Alma, des motos de la police commencent à nous agresser. Ces motos de la police portaient un policier à l’arrière utilisé pour abattre les cyclistes. Un bâton a travers la roue d’un vélo pouvait renverser ce vélo et l’envoyer rapidement dans le décor. Sans comprendre pourquoi la police nous attaquait, nous avions peur.

On voit un car bleu de la police stationné a l’Alma. Je voyais les visages muets de la police casquée s’interroger a travers les grillages des fenêtres blindées du car.

Soudainement, un agent est sorti de l’autobus et nous a hurlé des commandes incompréhensibles. Il nous arrêté et je le vois sortir son carnet pour écrire une contravention avant de m’amener ailleurs. Mes filles avaient très peur d’être laissées toutes seules avec le chien sans moi dans Paris. Elles s’en souviennent encore.

Au bout d’un quart d’heure, le haut parleur de la police annonce qu’une Bentley était entourée de vélos au Trocadero et le klaxon du car a commencé son bla bla. Au moment où le car partait en roulant sans moi, l’agent s’est penché hors du car et m’a lancé la contravention qu’il avait remplie. Sans mon nom, il y avait précisé notre violation: “roulant a vélo avec des enfants et un chien tenu en laisse.”

Je ne sais pas ce qui est arrive à la Bentley mais ayant participé à la manif pour sauver Paris des voitures, nous sommes tous allés profiter de notre pique nique dans le Bois. Les rencontres démentes avec la police à part, on y avait passé un beau samedi de printemps.

Et la lutte pour sauver Paris de l’assaut des voitures à combustion continue.

Amitiés at tous, Edwin Matthews