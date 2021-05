Sujet: Evolution du climat – Emission de CO2

Message: Messieurs, Je m’intéresse — avec une réelle inquiétude — aux risques que les émissions de CO2 font courir à une évolution non maitrisée du climat. J’ai pris connaissance de votre site et je ne comprends pas votre ligne de pensée sur ce sujet. Vous parlez de l’ « urgence climatique » et vous faite le lien avec la politique française et son non-respect de ses engagements de réduction d’émission de CO2 dans le cadre de la neutralité carbone en 2050. Ce non-respect est évidemment condamnable puisqu’il s’agit d’un engagement mais d’après vous, est-ce vraiment le vrai sujet pour résoudre notre terrible problème climatique ? Je ne suis pas un spécialiste comme vous mais je note que les émissions de CO2 dans le monde sont de 34,2 Md de tonnes en 2019. Les émissions de la France ne représente que 0, 30 Md de tonnes soit 0,88% des émissions mondiales. Il me semble donc que le sujet n’est celui de la France. Par contre, le Chine émet 9,5 Md de tonnes de CO2 soit 27,8 % des émissions mondiales. De plus, il semble que les deux tiers de la croissance des émissions de CO2 depuis une vingtaine d’années viendraient de la Chine. Ne pensez vous pas que l’urgence aujourd’hui concerne tout le monde mais n’y aurait-il une hiérarchie…La Chine ne serait-elle pas en tête de liste ? Vous qui êtes des spécialistes, pourquoi n’en parlez-vous jamais ? Mais peut être fais-je des confusions et des contre sens. Pouvez-vous alors m’éclairer ? Je vous en remercie Cordialement T.M.

————————————————————————————-

Bonjour,

Merci de lire Le Sauvage et bravo pour votre préoccupation climatique, même si nous pensons qu’il vaut mieux agir avec nos petits bras sans attendre que les autres commencent.

Rassurez vous, nous ne sommes pas des spécialistes mais des citoyens qui s’intéressent à l’avenir et nous croyons d’ailleurs qu’il ne faut jamais laisser le dernier mot aux spécialistes. Selon les sources gouvernementales françaises, qui n’ont pas intérêt à gonfler ces chiffres, l’empreinte carbone serait plutôt de 0,66 Md de tonnes soit plus du double de votre chiffre. Selon les données du GIEC rapportées par Céline Guivarch en France l’émission locale par personne est de 6,6 t/an, qui deviennent 11t/an si l’on tient compte des importations. Rapporté à l’ensemble de la population française on obtient environ 0,74 Md de tonnes. La raison de cette différence est donc que plus de la moitié de notre consommation se fait hors de nos frontières. La croissance rapide des émissions de la Chine est en partie due à ce qu’elle exporte ce que nous importons (regardez ce qui est écrit en petits caractères sur les objets manufacturés du supermarché : Made in …). Elle est aussi due à l’enrichissement du pays, par la fameuse croissance économique et il est vrai que si la tendance ne s’inverse pas, les chinois vont bientôt émettre par personne autant que les français. Merci de nous donner l’occasion de le dire !

Vous nous demandez, peut-être sincèrement, pourquoi nous diffusons des informations sur l’attitude de la France vis à vis des émissions de CO2 et pas sur la Chine. Pourquoi en quelque sorte nous pensons global et agissons local. Ce n’est pas à nous de dénigrer l’importance du rayonnement du Sauvage hors de nos frontières mais nous pensons que notre publication n’a pas d’influence directe sur le public en Chine et encore moins sur les dirigeants chinois. Par contre, un pays comme la France a beaucoup d’influence en Europe et l’Europe est encore (si ironique que cela nous paraisse) un modèle de production et de consommation pour le reste du monde (dans la mesure où les états-uniens admettent qu’ils consomment trop, ce qui n’est peut-être pas le cas pour une bonne partie d’entre eux).

Un des remèdes à la situation climatique réside dans la manière dont nous pourrions traiter les sols, en France mais aussi dans les autres pays qui adoptent notre modèle agricole dominant. Nous ne pouvons pas republier tout le temps le même texte. Si vous voulez bien être un lecteur objectif du Sauvage, vous reviendrez sur ces « brèves de climat » publiées à l’occasion de la COP21. Elles ne parlent pas de la Chine mais peu du gouvernement de la France sinon pour souligner l’intérêt du site du Ministère de l’Agriculture.

Le problème n’est pas tant une question morale de savoir si le gouvernement français respecte sa parole. La question est de savoir si nous allons rendre la planète inhabitable et, si nous pensons que le risque est réel, d’en convaincre tout le monde. Cordialement,

La Rédaction du Sauvage