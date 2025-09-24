Le 28 septembre, de jeunes étourdis voudraient manifester leur préoccupation de protéger le climat sans pour autant porter atteinte aux libertés et à la justice. Cela peut apparaitre à certains comme ultra-punitif, ce n’est pas vraiment dans l’air du temps mais nous vous invitons néanmoins à les rejoindre.

La Rédaction

Le dimanche 28 septembre, 47 Marches des Résistances sont déjà prévues sur le territoire, à Paris, Nantes, Rouen, Marseille, Strasbourg, Montpellier, Quimper, Nice et bien d’autres.

Trouvez la plus proche de chez vous maintenant !