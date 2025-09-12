Nous attirons votre attention sur cet ouvrage faisant le point sur nos usages de l’eau, dans le cadre des perspectives d’un bouleversement climatique qui s’amplifie. Nous sommes encore dans une période où l’eau est relativement abondante en France, mais nous n’échapperons pas à des pénuries graves et leurs troubles associés. Il est nécessaire de débattre des modifications importantes à mener dans nos politiques territoriales, non seulement pour limiter les impacts des pénuries, mais surtout pour limiter la consommation globale, supprimer le gaspillage, dédier l’eau aux usages vertueux dans le cadre de la transition de société que nous promouvons depuis des décennies. Le Sauvage

Depuis de nombreuses années, la France a instauré des politiques de gestion de l’eau visant à concilier le partage équilibré de cette ressource et la préservation de sa qualité.

Cependant, face au changement climatique — qui menace de plus en plus cet équilibre — et à la dégradation sans précédent de la biodiversité aquatique, les enjeux liés à la gestion et au partage de l’eau prennent une ampleur nouvelle. Cette ressource vitale doit, plus que jamais, être considérée comme un bien commun. Sa répartition équitable est devenue un véritable enjeu sociétal et politique. Issu d’un travail collectif réunissant scientifiques et spécialistes de la gestion de l’eau, cet ouvrage dresse un état des lieux des connaissances en France. Il étudie les stratégies existantes pour protéger ce patrimoine naturel et propose une analyse critique des pistes d’action envisagées par les parties prenantes pour répondre aux défis actuels. Il s’adresse aux professionnels engagés dans les politiques publiques de l’eau, ainsi qu’à toute personne souhaitant mieux comprendre les enjeux de la gestion de cette ressource.

Préface

Jean Launay

Introduction

Sami Bouarfa, Marielle Montginoul, Thomas Pelte, Éric Sauquet

1. Va-t-on réellement manquer d’eau ?

2. Quelle quantité d’eau utilisons-nous ?

3. Choisir des débits écologiques : quels compromis

entre usages et milieux ?

4. Comment se partager l’eau comme bien commun ?

5. Quel horizon normatif pour les politiques de l’eau ?

6. Que fait l’État lorsque l’eau vient à manquer ?

7. Quelle sobriété en eau ?

8. L’irrigation et l’agroécologie peuvent-elles faire bon

ménage ? Vers une irrigation multiservice

9. Quelle place pour les ouvrages de stockage de l’eau

dans la trajectoire des territoires ?

10. Les eaux usées traitées : réallouer ou laisser couler ?

