Rapport sur les marges des industriels et de la grande distribution

Face aux difficultés du monde agricole, nos parlementaires s’échinent à promulguer des lois anti-écologiques alors que la solution est très probablement dans une meilleure rétribution des services rendus par les agriculteurs. Le respect de l’environnement nuit beaucoup moins aux producteurs que les difficultés à finir le mois. Deux sénatrices montrent l’étendue du problème. La répartition des marges entre 8 % aux producteurs et 40 % à la distribution montre bien où se trouvent les moyens d’améliorer le sort du monde agricole. La part du gâteau réservée aux importations montre aussi que nous sommes loin de l’autonomie alimentaire souhaitable, alors que nous avons toutes les terres disponibles pour être totalement autonomes sur les variétés végétales non exotiques.



Le rapport n° 632 (2025-2026), tome I, déposé le 19 mai 2026, Présidente Mme Anne-Catherine LOISIER, rapport de Mme Antoinette GUHL, Peut être consulté ici.

Au sujet des importations, voici un tableau publié par Terre de Liens, récapitulant les importations en 2023: on remarquera notamment que 75% des pâtes, 67% du soja, 53% des ovins sont importés en 2023.