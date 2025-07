La Loi Duplomb est une aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire.

Elle représente une attaque frontale contre la santé publique, la biodiversité, la cohérence des politiques climatiques, la sécurité alimentaire, et le bon sens.

Nous appelons à signer cette pétition sur le site de l’Assemblée Nationale, contre cette loi mortifère.

Le 28 juillet plus de deux millions de citoyen·ne·s s français·e·s ont signé cette pétition. Si vous n’avez pas déjà signé vous pouvez contribuer au succès de cette pétition. Si vous avez signé mais ne faites pas partie du monde agricole, vous pouvez vous en rapprocher en adhérent aux Ami·e·s de la Conf’.

Parce que l’agriculture nous concerne tous et toutes, parce que l’alimentation est l’affaire de tous et toutes, les Ami·e·s de la Conf’ veulent que l’avenir de l’agriculture soit débattu publiquement et que les citoyen·ne·s s’associent aux luttes paysannes. Ici et ailleurs.

Les Ami·e·s, c’est une association de citoyen.ne.s, non paysan.ne.s, qui pensent que l’agriculture paysanne est la plus à même d’assurer une alimentation choisie et de qualité pour tous, de garantir un revenu décent aux paysans et paysannes qui la produisent, de transformer le système de l’alimentation (production, transformation, distribution, consommation), de maintenir des territoires vivants, de lutter contre le dérèglement climatique et de préserver la biodiversité et le vivant dans son ensemble

Pour mieux les connaître, vous pouvez consulter ce site.

.