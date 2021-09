Nous relayons l’appel suivant, qui fait suite au soutien que nous leur avons manifesté dès le mois de mai 2020. Le Sauvage

Après une longue campagne, l’appel pour signer Sauvons les Abeilles et les Agriculteurs touche bientôt à sa fin. Nous avons besoin de votre aide de toute urgence : nous devons absolument atteindre notre objectif de 1 million de signatures avant le 30 septembre pour exiger de l’UE une agriculture sans pesticides, des mesures pour restaurer la biodiversité et du soutien aux agriculteurs et agricultrices dans cette transition vers l’agroécologie.

Nous pouvons collecter 235 000 signatures en un mois si nous nous mobilisons fortement. Aidez-nous à faire passer le message haut et fort face au lobby des pesticides !

• SVP, signez l’appel ci-dessous et partagez-le au maximum dans vos réseaux (proches, associations, syndicats, partis politiques…)

https://www.savebeesandfarmers.eu/fra/

• Affichez des posters A4 (faciles à imprimer) dans votre épicerie, bibliothèque, café citoyen, local associatif ou dans tout autre lieu de passage.

https://www.savebeesandfarmers.eu/w/files/posters/poster_fr.pdf

Faites passer l’information au maximum et ne vous laissez pas rebuter par les informations demandées dans le formulaire de signature. Les données sont collectées de manière sécurisée, elles ne seront utilisées qu’à des fins de de vérification d’un échantillon de signatures par la France (selon la loi européenne) avant d’être effacées définitivement.

Marie-Monique Robin (‘Le Monde selon Monsanto’) soutient elle-aussi cette initiative. Nous comptons sur vous pour relayer son message puissant, et pour célébrer ensemble une victoire citoyenne fin septembre !

https://www.youtube.com/watch?v=itdYNTSnBz0