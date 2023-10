On se souvient de la ruée panique sur le papier toilette au début du premier confinement lié à la pandémie de covid (https://www.lesauvage.org/2020/03/la-societe-est-a-la-raie/). Les personnes nanties, occidentales, qui ont réalisé qu’il y avait peut-être offense à la planète à chier dans l’eau potable se mettent, lentement, aux toilettes sèches.

Mais dans l’usage pionnier de ce type de latrine on utilise encore du papier. Notre confrère le magazine We Demain dénonce le fardeau planétaire que représente le papier Q avec un questionnaire didactique.

Si l’on se fie aux chiffres avancés par We Demain, en France nous consommons en moyenne 100 rouleaux de 60g par an et par personne (soit dit en passant deux fois moins que les Portugais). La fabrication d’un rouleau de papier toilette nécessite 168 litres d’eau. Notre consommation annuelle de cet auxiliaire d’hygiène se monte donc à 16800 litres, soit une dépense journalière de 46 litres d’eau. We Demain indique qu’une ablution par douchette consomme en moyenne 0,6 litres d’eau. Quelle que soit la fréquence d’utilisation journalière des toilettes, on voit tout de suite l’énorme économie que représenterait l’abandon du papier en faveur du rinçage à l’eau.

Le ton léger de cet article ne doit pas laisser croire qu’il relève de la fiction futuriste.

Si l’on prend au hasard le catalogue online d’un grand magasin de bricolage, on peut lire ; Douchette pour toilette : la sélection produits XXX de ce dimanche au meilleur prix ! Retrouvez ci-après nos 102 offres, marques, références et promotions en stock prêtes à être livrées rapidement dans nos magasins les plus proches de chez vous.La société de consommation peut parfois vous aider à moins consommer, pensez-y !

La Rédaction

PS : Pour des toilettes sèches, il vous faudra un bidet séparé. Une recherche rapide vous révèlera les bienfaits multiples du bain de siège froid.